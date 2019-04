Desde la Dirección de Derechos Humanos del Municipio de Hurlingham se llevó a cabo el “Festival por la memoria”, organizado en el marco del “Mes de la memoria”. Dicho evento contó con la presencia del intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, y reunió a una decena de músicos locales y nacionales con el objetivo de recolectar alimentos no perecederos destinados a la Red de Merenderos.

