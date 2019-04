Vale recordar que el propio secretario de Insfraestructura y Políticas Hídricas de la Nación tuvo que salir al cruce del kirchnerista Gustavo Menéndez, en agosto del año pasado, con una respuesta vía Twitter advirtiendo: “Hola Gustavo: Es bueno aclarar que tu posteo no menciona el esfuerzo del gobierno nacional para financiar el 100 por ciento de la obra (…) que pusimos en marcha en 2017…”, con relación a la obra que se realiza sobre el arroyo Salguero, es por eso que Zencich, vecino de aquella zona de Merlo, tomó la posta e informó a sus seguidores sobre los trabajos que realiza la Nación para mitigar las inundaciones y darle un vuelco a la situación de emergencia hídrica en la que estaba sumido el país.

