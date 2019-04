En el lugar se congregaron el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador; el intendente de Vicente López, Jorge Macri; el jefe comunal de San Isidro, Gustavo Posse; el ex diputado Luis Brandoni; y el cantante Jairo; entre otros referentes.

El dirigente radical de Tres de Febrero, Jorge ‘Cacho’ Novillo, participó este fin de semana de la presentación de un busto en homenaje a la figura del ex presidente Raúl Alfonsín al conmemorarse 10 años de su fallecimiento.