En la mañana del domingo, Luis Islas, el arquero que fue campeón del mundo en la Selección Argentina de México 86, visitó la Liga Derquina de Fútbol de la mano de Federico Achával y compartió una mañana en el Club La Sombra junto a varios clubes de la localidad. “Nos alegra que hoy Luis Islas haya podido venir a Derqui a acompañar a los clubes de barrio que día a día tratan de sacar adelante a los chicos en este difícil contexto económico y social. Ojalá que su ejemplo les dé fuerza para seguir luchando por sus sueños”, declaró Achával después de compartir la actividad.

“Cuando en las familias la plata no alcanza, falta el trabajo y la situación se complica, los clubes de barrio se transforman en espacios fundamentales para apoyar y contener a niños y jóvenes”, expresó Achával. Y agregó: “Sabemos que un día más que están en el club, es un día menos que están en la calle. Y sabemos que en el club se aprenden valores como el esfuerzo, el compromiso y el compañerismo, por eso apoyamos a los clubes de barrio y vamos a seguir acompañándolos”.

Por su parte, el ex arquero de la Selección Argentina dijo que “Acá está lo más importante que tiene un país, que son los chicos. Ellos son el futuro y tienen derecho a jugar, a divertirse y a soñar. Hoy la situación social está muy difícil y uno sabe el valor que tiene que cada uno de ellos pueda estar con sus seres queridos y haciendo deporte”.

Luego mencionó: “Es muy triste ver lo que está pasando en el país, ver que cada vez más familias viven una situación complicada. En este contexto, el deporte integra a los jóvenes y les da la posibilidad de salir adelante. Por eso creo que hay que fomentarlo”.

Para cerrar, Achával dijo: “En Argentina el 42% de los niños es pobre. Es casi la mitad de los chicos de país. Son cifras terribles a las que no podemos ser indiferentes. Y Pilar no es la excepción. Ojalá el Intendente se hiciera eco de esa situación y trabajara para sacar a los chicos de la calle. Necesitamos un Estado que les garantice salud, educación, deporte y cultura. Sino su futuro está condenado a la exclusión y la marginalidad”. Y concluyó: “Desde nuestro lugar, vamos a seguir trabajando para fomentar la inclusión y la igualdad. Para que en Derqui, en Pilar, y en cada una de nuestras localidades, los chicos no bajen los brazos y puedan cumplir sus sueños”.