Para finalizar, Jorge Macri recordó al ex presidente: “Representa los valores de la justicia, la honestidad y el respeto. Y, por eso, fue, es, y va a ser siempre el padre de la democracia”.

Allí, estuvieron presentes el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador; el diputado Miguel Bazze; el intendente de San Isidro, Gustavo Posse,; el concejal y referente radical local, Alejandro González; el actor y ex diputado, Luis Brandoni; el cantante Jairo; y referentes radicales de distintos lugares.

Con motivo de conmemorar los 10 años de la desaparición física del ex presidente Ricardo Alfonsín, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, estuvo presente en el Paseo de la Cosa donde se colocó un busto en homenaje al padre de la democracia.

Jorge Macri homenajeó a Ricardo Alfonsín con la presentación de un busto del ex presidente en el Paseo de la Costa