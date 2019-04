El plan Fines está destinado a personas mayores de 18 años que no hayan culminado los niveles primario y secundario, con la posibilidad de asistir a clases en sedes y horarios que se adapten a sus necesidades. La iniciativa es coordinada por el gobierno de Morón junto al Ministerio de Educación de la Nación y la Dirección General de Educación provincial.

