Por el lado del Centro de Ex Combatientes de San Fernando, Luis Gauna contó: “Dos veces al año nos juntamos a charlar sobre Malvinas con los chicos de Casa de Día. Tenemos una muy buena relación con ellos, con el coordinador Hernán Roldán y los operadores, así surgió la idea de visitar el Museo Malvinas en la Ciudad de Buenos Aires, como parte de la difusión de la causa dando charlas en las escuelas del continente y de islas”.

En vísperas de un nuevo aniversario de la recuperación de las islas Malvinas usurpadas por el Reino Unido en 1833, y por invitación exclusiva del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando, un grupo del Centro Convivencial Terapéutico -o Casa de Día- hizo una visita guiada explicativa al Museo Malvinas en la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por el Coordinador junto a tres operadores socioterapéuticos y veteranos de guerra.