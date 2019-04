“Es el pueblo de Escobar el que está hoy aquí presente disfrutando de su costa, como hace años no podía hacerlo porque estaba totalmente abandonado y al servicio de algunos vivos que creyeron que podían usurpar este lugar sin que ningún intendente les diga nada. Este hermoso rincón natural de nuestro distrito será de ahora y para siempre de nuestros vecinos y de cualquier turista que quiere conocer otra de las tantas atracciones que tiene Escobar. También es de los emprendedores y de los productores locales, de los artesanos, de los isleños, de todos aquellos que entienden que el espacio público es de la gente de bien. Y juntos debemos preservar este ecosistema natural único que nos pertenece”, remarcó el jefe comunal, acompañado de su mujer, la diputada nacional Laura Russo.

