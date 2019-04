También estuvieron presentes los intendentes interinos de Roque Pérez, José Luis Horna, y de General Paz, Manuel Álvarez; el dirigente y legislador porteño Leandro Santoro; y ex intendentes del radicalismo.

El presidente del Partido Justicialista bonaerense, Fernando Gray, realizó un acto homenaje en Chascomús a Raúl Alfonsín, al cumplirse diez años de su fallecimiento, donde estuvieron presentes autoridades de la Unión Cívica Radical local y familiares del ex presidente.