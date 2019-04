“Hoy hay quienes ocupan una ventanilla de denuncia, algo que el vecino ya no necesita, ya que la tecnología y las redes hacen que pueda expresar su bronca y su queja sin necesidad de la clase política. Lo que el vecino de Tres de Febrero quiere es que la clase política recoja su angustia y dolor y lo transforme en una propuesta que solucione sus problemas. Ese el camino que yo elijo y es el que entiendo representa Juan Manuel Urtubey”, agregó. “Tenemos que encarar una campaña propositiva y que la gente vea que somos capaces de generar una alternativa diferente al desastre que hoy tenemos”, finalizó.

A su vez, llamó a “saltar la grieta que tanto daño nos ha hecho a los argentinos”, a la que definió como “una comunión electoral entre dos sectores que lejos están de querer buscar soluciones para la gente”. “Lo único que buscan es discutir el pasado unos, y el presente otros. Nosotros proponemos discutir el futuro, y personalmente entiendo que Juan Manuel Urtubey representa la posibilidad de construir un modelo de país con una matriz productiva y no especulativa”, completó.

“Es bienvenido todo el arco político de nuestra sociedad, peronistas, radicales, socialistas y ciudadanos de a pie. Pueden sumarse todos lo que entiendan que esta realidad la cambiamos entre todos o no la cambia nadie”, clarificó, y añadió: “Desde nuestro lugar, proponemos que las candidaturas se diriman abiertamente y de cara a la sociedad. No creemos en los acuerdos de cúpulas, sino en una gran PASO. La sociedad es la que tiene que elegir”.

En el espacio, sostuvo, “asumimos la responsabilidad política de hacernos cargo de la demanda de un enorme sector de la sociedad que está cansado de debates estériles y discusiones que no llevan a las soluciones que la gente necesita”. “Nosotros estamos proponiendo una alternativa diferente a este presente y al pasado”, sentenció.

“En Tres de Febrero en particular, y en la sociedad argentina en general, estamos recogiendo una demanda clara de la comunidad. Quienes estamos en Alternativa Federal, y puntualmente quienes acompañamos la candidatura a presidente de Juan Manuel Urtubey, sentimos la responsabilidad de ayudar a que, en esta crisis que estamos atravesando, la gente pueda sufrir lo menos posible”, comenzó indicando el edil.

“Urtubey representa la posibilidad de construir un país con una matriz productiva y no especulativa”, dijo Spalletti