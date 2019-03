No es la primera vez que Ciro sorprende a su barrio: La última vez fue en un acto escolar en la Escuela 28, donde hizo la primaria, en la que cantó para docentes, padres y estudiantes.

Promediando la mitad del recital, cuando las dos bandas estaban en el escenario, apareció Ciro en escena y cantó “Verano del 92”, para el asombro de las familias que estaban celebrando el cumpleaños de su barrio. Luego fue el turno de “Pistolas”, “Todo pasa”, Tan solo” y “Buenos días Palomar”, tema que homenajea el barrio. El cierre fue a puro pogo con “El farolito”. Un noche única para las 15 mil personas que no esperaban semejante sorpresa.

En el cumpleaños de Ciudad Jardín, Ciro tocó junto a sus ex compañeros de “Los Piojos”