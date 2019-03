Cabe destacar que gracias a la línea 0800-DROGA NO los vecinos de todo el distrito pueden realizar denuncias anónimas que luego son analizadas y se procede a las actuaciones pertinentes.

Con el respaldo logístico y tecnológico del COT, fuerzas de seguridad de la Provincia desarticularon una banda que vendía drogas en Troncos del Talar y Rincón de Milberg. La investigación inició con las denuncias de los vecinos a la línea municipal 0800-DROGA NO y derivó en allanamientos simultáneos en diversos domicilios. Aprehendieron a los dos integrantes de la banda y se secuestraron drogas, plantas y envoltorios de marihuana, balanzas de precisión y dinero en efectivo.

