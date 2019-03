Daiana Andadon, responsable de los espacios de infancia, explico: “Al menos 200 trabajadoras viven un momento dramático. Desde Agosto de 2018 estamos sin percibir ningún tipo de financiamiento del gobierno, es decir que no contamos con honorarios, recursos para alimentos, ningún tipo de apoyo pedagógico o equipamiento para poder desarrollar nuestro trabajo. Mientras esperamos una respuesta del Estado, vemos como Macri y Vidal, burlándose de esta realidad, venden está política como exitosa en cada discurso”.

Carolina Pedelacq, responsable provincial de Mujeres del Movimiento Evita, dijo: “Si los jardines se sostienen es por el compromiso de las mujeres de los movimientos populares que hacemos un esfuerzo enorme por no dejar a las familias tiradas como pretende la ministra Stanley”, y agregó que “las vacantes de los jardines estatales no alcanzan, por eso nuestros espacios son los únicos a los que pueden acceder las mujeres humildes”. “El gobierno nacional está abandonando el cuidado de casi 2000 niños y niñas de Buenos Aires”, sentenció.