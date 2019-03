Después de una sesión en la que el Frente Pilarense pidió la interpelación del intendente por el caso del robo del bebé del Meisner y el oficialismo se organizó para evitarlo, Federico Achával declaró: “Lamentamos que los concejales del oficialismo hayan querido esconder al intendente y que, a cambio de eso, hayan aprobado un pedido de informe que claramente no va a resolver la incertidumbre que hay sobre este caso”.

“Es preocupante que el intendente no quiera darle explicaciones a la gente. La gravedad de un hecho como el robo y la falsificación de la identidad de un bebé se responde con transparencia, claridad y acción. Pero, una vez más, Ducoté confirmó que no quiere hacerse cargo de lo que le toca y de que va a seguir gobernando sin llevarle tranquilidad a las mujeres que todos los días pasan por el Meisner”, comentó Achával. Luego describió que “los padres y las madres están asustados”. “Muchos nos hablan de la mala atención que reciben y de las terribles situaciones en las que les toca dar a luz. Hoy no encuentran ningún tipo de garantía o cuidado en la maternidad municipal y lo mínimo que están pidiendo es una respuesta”, agregó.

El dirigente del Frente Pilarense expresó también: “No entendemos por qué Ducoté insiste con negarse a hablar. A meses de que esto haya pasado seguimos teniendo a una Justicia que investiga, a una partera y una abuela apropiadora detenidas, pero un resto de posibles involucrados que siguen estando operativos. Y eso se debe a un intendente que no tomó ninguna medida ni demostró voluntad de acción frente al hecho”.

Para cerrar, Achával aseguró: “Nosotros vamos a insistir en este pedido, por cada una de esos vecinos que quieren tener la seguridad de que sus hijos no corren peligro”. Y concluyó: “Es triste que en lugar de explicaciones con lo que esas madres y padres se tengan que encontrar es con un intendente que se esconde”.