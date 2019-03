En el Centro Cultural “El Andén”, la convocatoria contó con la presencia de 50 directores de las murgas sanfernandinas, a las que se les hizo la devolución del puntaje obtenido por cada performance. La ganadora fue la murga “Los Tachitos”. “Nos juntamos para ver las devoluciones de los puntajes de los jurados, y de acuerdo a los obtenidos en ítems como vestuario, percusión, puesta en escena, baile o fantasías, saber cuál fue la murga que obtuvo más puntaje”, dijo el director de Cultura y Turismo, Néstor Torchia.

En el Centro Cultural “El Andén”, sito en Rosario y Madero, se realizó un encuentro en el que tomaron parte representantes de cada murga del distrito. En el mismo, se informó la puntuación obtenida por cada una, y se premió a las más destacadas y a los murgueros.

El director de Cultura y Turismo, Néstor Torchia, quien estuvo presente, expresó: “Hoy nos reunimos con todas las murgas después del excelente Carnaval donde realmente está a la vista que somos el mejor corso de la provincia de Buenos Aires, y eso se logra gracias al trabajo de todas las murgas. Están los directores, 50, que detrás tienen un centenar de personas que colaboran día a día para que la murga llegue al Carnaval. Nos juntamos para ver las devoluciones de los puntajes de los jurados, y de acuerdo a los obtenidos en los distintos ítems como vestuario, percusión, puesta en escena, baile o fantasías, saber cuál fue la murga que obtuvo más puntaje”.

En cuanto al balance del Carnaval, agregó: “Desde el Municipio, es excelente, y eso nos invita a seguir trabajando y mejorando. Los comentarios de la gente, murgueros y demás son también excelentes, así que estamos muy contentos por el trabajo realizado”.

En cuanto a los premiados, María y Florencia de la murga “Los Tachitos” dijeron: “Salimos primeros un año más, así que estamos recontentos con las devoluciones y por lo que fue el Carnaval. La verdad que nos sorprendió mucho, porque es el tercer año, y estamos muy contentos que se haya reconocido nuestro trabajo”, dijo Florencia, y María finalizó: “Muchas gracias, felicitamos a todas las murgas porque todo el año trabajamos un montón para brindarle a la gente alegría y diversión”.

Gabriel, que baila en la murga “Los Desconocidos de San Fernando”, y fue premiado como “Mejor Murguero”, dijo: “Estoy feliz. Hace más de 20 que bailo, así que es un halago que me premien. Nuestra murga tiene 140 integrantes, y volví este año a San Fernando después de años que no salía; estoy chocho de volver y que me premien”.

Y Javier Sosa, de la murga “Los Soñadores”, finalizó diciendo: “Saqué el premio ‘Mejor Fantasía’ por mi traje. Fue una locura, inesperado, algo hecho con fuerza gracias a toda mi familia, mi señora, mi mamá que me ayudaron mucho. Y a los chicos que siempre se lucen”.