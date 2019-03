Tras el anuncio de los datos de pobreza que escalan a casi 32 por ciento, los intendentes de Hurlingham, Juan Zabaleta; de San Martín, Gabriel Katopodis; de Ituzaingó, Alberto Descalzo, y de Esteban Echeverría, Fernando Grey, visitaron un comedor en William Morris y dispararon contra el Gobierno Nacional que encabeza el presidente Mauricio Macri.

“Son los datos que se esperaban de una Argentina a la que Macri se la puso de sombrero. El proceso político y económico es desastrozo”, señaló Zabaleta. “Tenemos 65 comedores en Hurlingham y tenemos que asistirlos. Este 32 por ciento no es un número, son millones de hombres y mujeres que no tienen para comer”, agregó.

Al referirse a los dichos de Macri cuando manifestó que en caso de ser reelecto seguirá por el mismo camino, Zabaleta lanzó: “Es el rumbo al paredón de frente, no va a tener cuatro años más porque va a volcar, no hay posibilidad de que la economía argentina se recupere si no se apuesta a las PYMES y al consumo”. “Tenemos que lograr que los pibes coman en la casa con sus padres, esto no le importa ni al presidente ni a sus ministros”, añadió.

El intendente de Hurlingham también fue tajante al señalar que desde el Poder Ejecutivo Nacional “miran la realidad desde un set de televisión”. “Están convencidos de lo que están haciendo porque miran el Excel del déficit cero, y ésas décimas son miles de familias. Cierran sus números con gente afuera”, manifestó.

Por su parte, Fernando Grey manifestó: “Estamo muy preocupados por la situación social de país, da cada 10 niños de la Argentina, cuatro son pobres. Las estadísticas nos dicen que para tener sustento hay que ganar 27 mil pesos”. “La inflación se come todos los ingresos y eso pega directamente a los más necesitados”, finalizó.