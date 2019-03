En tanto, Andrea sostuvo: “Me parece bien, a mí me gusta porque los chicos necesitaban el parque y los maestros son un amor. Gracias al intendente que se preocupó e hizo esto. Los chicos vienen re entusiasmados y están felices, hace mucho tiempo que no se hacía nada en el jardín”.

La vecina Teresa aseguró que “quedó muy lindo, estoy contenta porque vale la pena este lugar y contiene muy bien a chicos que no tienen otro lugar a donde ir”. Y agregó que “esto le hace muy bien al barrio y ahora hay que cuidarlo, por eso que los padres se comprometan y les enseñen a los niños desde chiquitos a cuidar las cosas”.