Para explicar el proceso de las becas, el secretario de educación, Eduardo Viñales, señaló “la decisión fue dar un apoyo a la clase media”. “Las escuelas seleccionaron 1 de cada 4 chicos que asisten a la misma, con el objetivo de ayudar a estas familias con la cuota para que no se vea interrumpida la continuidad escolar de los chicos”, completó.

