“Es un convenio que venimos trabajando hace más de un año para lograr la articulación de distintas áreas. Esta es una temática que nos preocupa mucho, no sólo como funcionarios sino también como padres. Por eso, estamos muy entusiasmados con este paso que estamos dando”, expresó Fernanda Giordani, subsecretaria de Niñez, Familia y Comunidad.

This site is protected by wp-copyrightpro.com