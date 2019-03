El senador provincial se reunió con alumnos de la Universidad Nacional de General Sarmiento que piden el boleto estudiantil para seguir sus estudios. Esa casa de estudios alberga a más de 15 mil estudiantes de varias comunas del conurbano y es la única institución educativa que no cuenta con este derecho.

Los estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento buscan visibilizar una problemática que lleva años sin resolución, y es la aplicación del boleto estudiantil. En julio de 2015 se promulgó la Ley del Boleto Estudiantil bajo la gobernación de Daniel Scioli y en julio de 2016 se reglamentó en la gestión de María Eugenia Vidal, pero hasta la fecha, los alumnos de esta casa de estudios no cuentan con la aplicación de esta normativa.

Consultado por la charla que mantuvo con los estudiantes, el senador del Partido Justicialista comentó sus impresiones: “Como representantes políticos, lo peor que te puede pasar es darle la espalda a la sociedad y esto es justamente lo que sucede con el boleto estudiantil. En estos tres años y medio de gobierno del oficialismo nacional y provincial no se puede rastrear una sola medida positiva en materia de educación, que nos represente a futuro, que enriquezca a la sociedad”.

Y agregó: “Todas sus acciones son ideológicas, hacen lo que piensan, y en el derecho a la educación no hay ningún avance. El hijo del obrero, del trabajador, ve cada vez más inaccesible el derecho a estudiar en la universidad pública porque no cuenta con los recursos que se necesitan para cursar, esto es la compra de apuntes, el traslado, entre otros. Todo esto se complementa con la suba del transporte público que desde enero del año pasado hasta ahora lleva casi un aumento del 200 por ciento el boleto mínimo”.

Al respecto, Ignacio Gambino, que forma parte de la agrupación “El Puente” comentó el propósito del encuentro con Luis Vivona: “Hoy planteamos la necesidad que se aplique el boleto estudiantil en la Universidad Nacional de General Sarmiento demorado en la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires, solo hay un medio de transporte gratuito de recorrido corto, desde la universidad hasta la estación Lemos del ferrocarril Urquiza. Hoy los estudiantes gastamos 850 pesos de mínima para transportarnos desde nuestro hogar hasta la universidad”.

Jacqueline Torres de “Frente de Unidad Estudiantil” subrayó la urgencia de la resolución del cumplimiento de la ley: “Estamos preocupados por la no efectivización del boleto estudiantil. Hace años que esperamos que se cumpla con este derecho. La gobernadora se comprometió a darnos una solución pero eso no pasó. Hasta el momento la Universidad Nacional de General Sarmiento es la única universidad que no tiene el boleto estudiantil, situación que se ve agravada por este contexto de ajuste, la suba de boletos que nos hace muy difícil poder a los estudiantes seguir con nuestros estudios. A partir de la reunión esperamos que esta situación se visibilice y realizar acciones en conjunto para que se solucione este problema tan urgente para todos”.

Finalmente Adán Mayer, del mismo espacio estudiantil, se refirió a qué se entiende por gratuidad de la educación pública: “Tenemos más de 15 mil estudiantes, de los cuales la gran mayoría utiliza el transporte público para ir a estudiar y, en este contexto de gran inflación, nos perjudica muchísimo. Se tiene que tener en cuenta que el derecho a la educación es mucho más amplio que la gratuidad de la universidad”.