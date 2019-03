Ilda Suárez, vecina de 65 años y oriunda de Rincón de Milberg, aseguró que el dispositivo le brindó resultados muy positivos y dijo: “Hace un tiempo estuve con bronquitis, me sentía muy mal y me ayudaron muchísimo”. Por su parte, Norberta Salgueiro, de 68 años y residente de Don Torcuato, comentó: “Me parece muy importante porque yo lo uso como compañía. Junto con el botón Alerta Tigre, consideró que son dispositivos fundamentales”.

