Lejos estuvo el Concejo Deliberante de San Miguel del papelón de la apertura de sesiones, y en la primera reunión del año los ediles lograron dar un debate con altura, lejos de agresiones y hasta se lograron concensos.

En primer lugar, la concejal del oficialismo Diana Ábalos, presentó una declaración en homenaje al Día del Niño por Nacer, que se celebra el 25 de marzo y destacó “la necesidad de defender la vida en todas sus instancias”. Por su parte María de los Ángeles Di Conz, también de Cambiemos, puso en valor la marcha llevada a cabo en Capital Federal contra el aborto y habló de las políticas públicas que realiza el Municipio en este área.

Luego, sobre tablas, Unidad Ciudadana presentó un pedido de informes relacionado a la empanada con gusanos que apareció en la Escuela Nº12 de Mariló. El debate fue observado por miembros del Ejecutivo y el expediente fue aprobado por unanimidad.

La edil del oficialismo Vanesa González señaló que la escuela en cuestión “cuenta con suministro de gas desde el día 13 de marzo” y que esta información está corroborada por la directora. “En cuanto al tema de la empanada, hay una denuncia penal y debemos esperar que se investigue”, expresó.

En cuanto al tema, el presidente del bloque de UC Franco La Porta, cuestionó la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de poner el Servicio Alimentario Escolar en manos de los Municipios. “¿Para qué están los consejos escolares?”, señaló.

“El tema es mucho más profundo, obedece a tratar de clarificar y es una necesidad de muchos padres y vecinos que vienen a preguntar”, señaló José Luis D’agata, del bloque Contá Conmigo.

Di Conza además adelantó que el oficialismo acompañaba el pedido de informes pero destacó que el proyecto tenía datos “erróneos”. Además, aprovechó el debate para defender a la gobernadora Vidal y recordó que durante el mandato de Daniel Scioli al frente de la Provincia de Buenos Aires “se redujeron cupos” del Servicio Alimentario Escolar.

Otro tema que generó debate fue la inflación. Desde UC presentaron una declaración de preocupación y apuntaron contra el Gobierno Nacional. “Mauricio Macri dijo que si vuelve a ser presidente va a hacer esto pero con más fuerza. ¿Ustedes saben lo que significa?”, lanzó Sebastián Cáceres.

“Jamás se sacó de foco el problema, no es verdad que no se contiene a los que más lo necesitan. Cuando se fue Cristina (Fernández de Kirchner) había un 30 por ciento de pobres, si no los querían ver, allá ustedes”, disparó Miguel Nieto, de Cambiemos y agregó: “Las obras en San Miguel van apuntadas a los barrios más vulnerables”.

El proyecto fue enviado a archivo.