“El Municipio es el primer espacio de la democracia. Los vecinos no distinguen de competencias, y no está mal que así sea, respecto a la situación laboral, la situación social, educativa y de salud los municipios, y en este caso nosotros en Hurlingham, hacemos un esfuerzo enorme que es el de dar respuesta. El convenio nos permite que esa respuesta sea más directa”, agregó.

