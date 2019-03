Al mismo tiempo, San Martín brinda una licencia especial para trabajadoras municipales que atraviesan situaciones de violencia. También se ampliaron a 120 días la licencia por nacimiento y adopción para personas gestantes, y de 2 a 30 días para el/la progenitor/a no gestante. Al mismo tiempo se sumó una licencia de 30 días para el/la progenitor/a no gestante durante el primer año de vida del niño/a.

This site is protected by wp-copyrightpro.com