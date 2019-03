Todo el radicalismo de Tres de Febrero fue “protagonista” de aquel momento. El corazón de Alfonsín, hace 10 años, se apagó. Lo que nunca se apagará es su legado, sus ideales, que permanecen incólumes. Quizás lo mejor sea, además de recordarlo, procurar aunque más no sea imitarlo en la acción política en procura de construir una Argentina más igualitaria.

Cuando retornó al llano, Raúl Alfonsín siguió con su prédica en procura de lograr una democracia sólida que fuese dando respuestas a las demandas de la sociedad. Pero ya no es tiempo de repasar la gestión de Alfonsín como presidente. Es tiempo de evocarlo, rendirle una vez más homenaje como aquel que le tributamos los radicales de Tres de Febrero, en 1997, al bautizarlo “Padre de la Democracia”, algo en que todos los argentinos, después, coincidirían, al comprender que su figura estaba emparentada con aquella epopeya de la recuperación de la democracia en 1983. Recuerdo el alto honor que significó, en lo personal, entregarle la distinción a Raúl Alfonsín en carácter de presidente de la UCR en nuestro distrito del conurbano bonaerense.

Por su parte, la oposición política que, en particular, estaba hegemonizada por el peronismo, tuvo posiciones duales, excepto cuando la democracia supo estar en riesgo en la recordada sublevación de militares “carapintadas” de semana santa de 1987, ya que entonces asumió la determinación de rodear a Alfonsín y alinearse decididamente con la defensa de la democracia.

El plano económico y social fue el más complejo que debió afrontar en su gestión como presidente. Encontró una cerrada acción de sectores financieros poderosos que querían proteger sus intereses y no trepidaron en ejercer todo tipo de presiones que Alfonsín resistió por todas las vías en el entendimiento que no debía hacer concesiones que implicaran efectos nocivos para los sectores más necesitados de la sociedad. La memoria colectiva nos retrotrae a las maniobras de esos sectores que derivaron en innumerables corridas cambiarias y lo que, en 1989, cuando transitaba el final de su mandato presidencial, se conoció como un “golpe financiero”.

Alfonsín, en ese camino, no se quedó allí. También hizo lo que debía hacer para que fueran ante los estrados judiciales aquellos que habían integrado las organizaciones guerrilleras que siguieron el camino de la violencia para intentar imponer sus ideas. En un país, quebrado en su tejido social, con un Estado que había sido devastado, emprendió la ciclópea tarea de poner en marcha políticas destinadas a procurar mitigar las necesidades de los sectores más vulnerables y, al mismo tiempo, avanzó decididamente en políticas dirigidas a garantizar la educación y la salud.

Al recordar aquel histórico juicio no puede ser soslayado el apego irrestricto, como no podía ser de otra manera, a lo establecido en el Código Penal con el que actuó el tribunal, al momento de dictar sentencia condenatoria, y que estuvo integrado, entre otros, por el entonces juez Ricardo Gil Lavedra, tanto como ha quedado en la memoria colectiva de la sociedad la actuación y el alegato final del fiscal Julio César Strassera. Y hubo, además, un jalón previo en la inquebrantable decisión de hallar verdad y justicia, que fue el informe “Nunca más”, elaborado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, presidida por Ernesto Sábato y que integraban, entre otros, el actual vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador. Aquella tarea fue piedra angular del Juicio a las Juntas Militares de la última dictadura.