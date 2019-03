Esta modificación afectará al ramal Alto, que pasa por avenida Santa Fe y avenida Centenario; y Bajo, que va por avenida Libertador. Si se aprueba, el recorrido del 60 del Bajo solo se realizará hasta Primera Junta, y no llegará más hasta Uruguay. El cambio puede implicar la falta de este servicio a los vecinos de la localidad de Beccar y complicar su conexión con Capital Federal.

La empresa Monsa, que administra esta línea de colectivos 60, planea instalar una nueva cabecera en el Puerto. El Municipio no permitirá esa instalación en la zona en la que se está construyendo un Parque Público.

El intendente Posse no autorizará la instalación de una terminal de colectivos en el Puerto