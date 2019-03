Una de las vecinas beneficiadas, María del Carmen, contó: “El ahorro es importante, hace un mes que lo armé y el generador lo uso sólo para cargar agua a la bomba. Acá directamente no hay luz eléctrica y nos manejamos con generadores, pero desde la instalación de estos kits no son necesarios. Esto significa muchos para nosotros, muchas veces nos sentimos olvidados porque estamos más cerca de Uruguay que del continente. Es una gran ventaja que vengan a escucharnos y a darnos una mano”.

Por su parte, Tato expresó: “Lo fundamental es dar respuesta a los vecinos de nuestro Delta, ante el déficit de servicio de la empresa Edenor que ha incumplido el contrato desde que empezó el tendido en el Delta, mientras tanto la falta de energía complejiza la vida cotidiana. Esto es un paliativo, no una solución definitiva, porque necesitamos que la electricidad llegue. Pero mientras tanto, la calidad de vida de las familias mejora considerablemente”.

En ese sentido, el edil recordó: “En esta zona, Edenor incumplió el pliego de licitación porque parece que para ellos no existe la Tercera Sección de San Fernando. Cruzando el arroyo Manzano de la Barca, ninguna vivienda tiene tendido eléctrico”.

El director de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales, Gabriel Tato, y el concejal Pablo Peredo, visitaron junto a técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria hogares de la Tercera Sección de islas en donde se instalaron nuevos artefactos para generar energía. La zona no es alcanzada por el tendido eléctrico tradicional.