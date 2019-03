“Otro dato importante es cómo ha disminuido la cantidad de accidentes por mordeduras ya que entre el año 2015 y 2018 hemos logrado bajar un 23,3 por ciento de los accidentes de este tipo. Esto indica que no solamente hay menos animales en la calle, sino que además la gente dentro de sus casas toma conciencia. Nosotros tenemos un taller de tenencia responsables, charlas en los colegios y demás acciones para lograr controlarlo”, cerró el funcionario del Municipio.

Varios vecinos se acercaron para hacer uso de los servicios que brindó el área en el operativo itinerante ‘Zoonosis en tu barrio’. La sanfernandina Emilse consideró que “está muy bueno porque hay muchos animales y hay que castrarlos para que no tengan tantas crías”. Otro vecino, Julio, comentó: “Me parece bárbaro que los animales este cuidados, es importante que hagan esto”.