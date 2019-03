“En Buenos Aires casi tres millones de personas no terminaron primaria o secundaria así que es fundamental lograr que puedan volver a la educación para que todos progresen y avancen en sus carreras. También es importante como modelo a sus hijos”, sostuvo Sánchez Zinny.

Acuña explicó que “Terminá la secundaria” es un programa de la Ciudad de Buenos Aires ciento por ciento virtual, dictado por profesionales e ideado para que los adultos que no pudieron terminar la escuela, por distintas circunstancias, puedan hacerlo libre en términos de tiempos y de forma presencial sólo a la hora de las evaluaciones.

El intendente Gustavo Posse se reunió con la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, y el director general de Cultura y Educación de la Provincia, Gabriel Sánchez Zinny, para concretar el acuerdo, que permitirá a los sanisidrenses adultos que no terminaron sus estudios secundarios, retomarlos, de manera virtual, y así obtener un título de Bachiller sin costo económico.

Ahora, los adultos sanisidrenses que no terminaron la secundaria pueden completarla de manera virtual