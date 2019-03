“Hacemos obras en lugares descentralizados para crear una troncal, teniendo en cuenta que es una salida alternativa que no existía y que los vecinos del barrio lo van a tener a disposición para mejorar el tránsito y el acceso. Ellos son los verdaderos protagonistas de cada obra de pavimento. Agradezco de corazón las muestras de cariño, es una caricia al alma y un reconocimiento al trabajo que realizamos para que los barrios mejoren”, agregó el intendente.

Estos 2300 metros cuadrados de pavimento, entre El Callao y Soldado Baigorria, solucionan los problemas que afrontaban los vecinos desde hacía años, tanto los días de lluvia como la misma calle de tierra que no permitía generar crecimiento en la zona, lo que era indispensable ya que hay un jardín de infantes, un club que contiene a muchos chicos y además se construye una nueva plaza para recuperar el espacio público.

El jefe comunal afirmó: “Es una alegría inmensa poder inaugurar esta obra tan esperada por los vecinos de Tortuguitas después de muchos años. Este es un barrio que tiene un contexto muy significativo para mí, me encontré con gente de varios años que me preguntaba por mis tíos que se criaron en esta hermosa localidad, gente humilde, de trabajo. Esto era campo antes y ahora verlo así es un sueño”.