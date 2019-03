Juan Pablo Zaragoza, dirigente de la Agrupación Rojo Punzó, es una de las nuevas caras de la política que trabaja pensando en las elecciones de este año. Pitadas con su nombre y diferentes tipos de cartelería con su rostro, pueden verse por todo Tres de Febrero. En diálogo con este medio, explicó por qué decidió lanzarse a la arena política y brindó su mirada respecto de la actualidad del distrito.

Inicialmente, el joven explicó que tiene 36 años, es abogado y trabaja como comerciante en la localidad de Loma Hermosa. “Decidí acercarme a la política para tratar de hacer algo por los vecinos”, exclamó. “Nuestra agrupación -Rojo Punzó- es un espacio dentro de Alternativa Federal, vinculada al espacio de Francisco De Narváez, Unión Celeste y Blanco”, detalló. “Con desarrollo territorial en todos los distritos, queremos instalar como candidato a gobernador a Fernando Rozas”, quien ocupa un cargo en el Ministerio de Justicia bonaerense, añadió.

“Nuestra propuesta se centra en escuchar a los vecinos, y en base a sus necesidades hacer el aporte de proyectos. Somos un espacio propositivo, pensamos en construir un proyecto de la mano de los vecinos”, enfatizó.

Consultado sobre la actualidad de Tres de Febrero, Zaragoza sostuvo que “existen muchas necesidades en el distrito en materia de seguridad, educación, salud y uso del espacio público”. “Eso es lo que se ve en los barrios, donde también nos damos cuenta que el vecino de Tres de Febrero no es escuchado, hay un Estado municipal ausente”, sentenció.

“Ante un problema y un consecuente reclamo los vecinos se enfrentan a un sistema burocrático, o lo que es peor, al pago de una tasa en una ventanilla del Municipio para canalizar la queja”, denunció.

En esa línea, el dirigente comentó: “Nosotros trabajamos con un esquema de Centros de Gestión Vecinal, espacios en donde los vecinos pueden acercarse a plantear sus reclamos”. “Nosotros no somos gobierno, no tenemos la solución, pero podemos hacer las peticiones pertinentes ante el Estado municipal”, remarcó, y dijo que hay locales de este tipo en Loma Hermosa, en Pablo Podestá y en Caseros, y que proyectan abrir otros en Martín Coronado y Ciudadela.

“Allí también ofreceremos actividades de apoyo escolar y talleres de oficios, y asesoramiento jurídico gratuito”, continuó, y señaló: “La idea es que no solo sea una Unidad Básica Tradicional, donde se juntan los dirigentes a tomar mate, queremos ofrecer actividades a los vecinos y también ser un canal para tratar de acercarles soluciones a los diversos problemas que tienen”.

En cuanto al contexto económico, y lo que hace la Comuna para ayudar a los vecinos a enfrentar la crisis, el abogado recordó que “hace poco cerró la empresa Metalpar, y hubo despidos en Peugeot y en Coca-Cola”, y planteó que para él “el Estado municipal tiene la obligación de aplicar un operativo de asistencia social a estos nuevos desempleados”.

“El Municipio se quedó de brazos cruzados, y parece no tener en cuenta que, de alguna manera, muchas veces la desesperación que trae el desempleo fomenta la inseguridad”, analizó, e indicó: “Necesitamos una política de contención social ante esta situación económica actual, pero no la hay, y un gobierno municipal está en condiciones de desarrollarla”.

Por otra parte, respecto de lo electoral, Juan Pablo Zaragoza aseguró que “Alternativa Federal es una propuesta superadora ante la polarización entre Cambiemos y Unidad Ciudadana”. “Con nuevas ideas y nuevas propuestas, queremos cambiar la visión negativa que hoy la gente tiene de los dos polos de la polarización que hay en la política”. “La idea es fusionar nuestro espacio -la Agrupación Rojo Punzó dentro de Unión Celeste y Blanco- con el Peronismo Federal, conformar un solo partido y ser parte de Alternativa Federal”, agregó.

Asimismo, destacó la figura de Roberto Lavagna, un posible candidato a presidente de Alternativa Federal. “En el año 2002 fue quien supo revertir el delicado proceso económico que estábamos atravesando. Tomó medidas económicas claves y que sirvieron para superar la crisis. Hoy no estamos frente al mismo escenario, pero la situación económica es crítico”, declaró. “Hoy el principal problema que nos transmiten los argentinos es por lo económico. Por eso es necesario alguien con su capacidad para poder aplicar las medidas necesarias y adecuadas que permitan revertir esta situación”, opinó, y consideró que “sería un gran candidato a presidente”. No obstante, aseveró: “Creo que tiene que haber una interna para generar mayor participación del electoral y, de alguna manera, legitimar al ganador dentro del espacio”.

Por último, en el plano local, el dirigente reconoció que “hoy estamos en una etapa de instalación”. “Los vecinos no me conocen y yo no vengo de la política ni ocupé nunca un cargo público. Decidí participar de la política por lo que vivo día a día y por lo que me dicen los vecinos. Todos estamos padeciendo la realidad”, puntualizó.

“Tenemos que empezar a hacer algo, y la política es la herramienta para cambiar la realidad. Si los vecinos me abren las puertas de sus casas y nuestro proyecto puede ser escuchado, podremos lograr la instalación que estamos buscando, que es lo que me permitirá ser candidato a intendente de Tres de Febrero”, finalizó.