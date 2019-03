Respecto de la inseguridad, Ricardo Ivoskus enfatizó: “Es fundamental trabajar en el análisis de muchísimas cuestiones que impactan en el día a día de los vecinos. San Martín enfrenta una problemática grave como la inseguridad, y desde el municipio no se están brindando las respuestas que la sociedad espera”.

