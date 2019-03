La imagen se repite una y otra y otra vez. No hay gestión, los recursos de los vecinos no vuelven a...

“Es el domicilio de mi tía, no se puede entrar porque se llena de agua; ella tiene una nena con parálisis...

Esta situación se repite en todos los barrios de José C. Paz, y nadie puede explicar el por qué. ¿Será hora de indagar a fondo y buscar responsables y objetivos de esta maniobra?

Evidentemente algo hay. No puede ser que para el Municipio centenares de calles figuren asfaltadas y son barrizales. Los vecinos ya están indignados porque se descubre una maniobra que puede llegar a la Justicia.

¿Dónde está la plata de los asfaltos que figuran realizados en José C. Paz?