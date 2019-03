La capacitación estuvo a cargo de la doctora María Soledad Luzi, médica ginecóloga y obstetra del Hospital Materno Infantil del distrito. “La idea es capacitar a socorristas con el objetivo de que el personal no médico esté preparado y en caso que se desencadene un parto fuera del ámbito hospitalario puedan atenderlo y tenga un final feliz para la mamá y el recién nacido”, comentó.

