Como resultado, se realizaron 26 infracciones, de las cuales 14 fueron a causa de no contar con la Verificación Técnica Vehicular, 10 por dar positivo el test y 2 por no tener la documentación del seguro obligatorio. En total, 10 autos fueron remitidos a la playa de infractores y los agentes labraron las actas correspondientes.

