Los vecinos podrán llevar a sus mascotas desde las 8:30 en los siguientes lugares, el martes 26 estará en las calles No me olvides y Los tulipanes, en el barrio El Lucero, Rincón de Milberg; el miércoles 27 en Emilio Lomarca entre Laprida y Fray Justo Santa María de Oro, Don Torcuato Este; el jueves 28 se instalará en la posta de salud ubicada en Triunvirato entre Saavedra y José Marmol, Troncos del Talar; y cierra en la Plaza El Zorzal, en General Pacheco.

