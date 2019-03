Contento por el avance del túnel, el vecino Gregorio Trombino completó: “Una avenida que era angosta, que estaba toda rota y sin iluminación, ahora se transforma en esto. Realmente estamos muy contentos porque hace tiempo que lo esperábamos. Va a cambiar todo, yo vivo enfrente y ya me cambió la vida”.

Y agregó: “Es una obra realmente compleja y completa. No sólo estamos hablando de la construcción del paso bajo nivel sino también del ensanche y repavimentación de Sarratea, la reconstrucción de veredas, iluminación y forestación”.