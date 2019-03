El centro lleva el nombre de Delia Giovanola, en homenaje a la vecina y una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, que al respecto sostuvo: “A los 93 años, ser agasajada de esta forma me supera. Estoy muy emocionada, lo siento como una recompensa a mis años de docente y un reconocimiento por ser una Abuela de Plaza de Mayo”.

