El pasado miércoles, los concejales Inés Ricci y Flavio ‘Charo’ Álvarez dialogaron con chicos y chicas de Presidente Derqui y de distintos barrios de Pilar sobre educación, trabajo y voto joven. “Muchos están terminando la secundaria, otros están buscando su primer empleo, pero también están los que le piden a su representante respuestas en gestión”, indicó la legisladora tras culminar dicho encuentro.

“Lo más lindo es escucharlos, saber qué piensan y qué sienten”, asevera una y otra vez el joven pero experimentado concejal Flavio ‘Charo’ Álvarez durante y después de la reunión. “Hoy volvemos a marcar agenda en el distrito. Porque ellos mismos generaron esta asamblea. Empezamos con pequeños grupos mediante las redes sociales y continuó con este primer gran encuentro masivo que nos sirve para intercambiar ideas y proyectos. Porque los chicos hoy quieren un Pilar mejor”, agregó el presidente del bloque del Frente Renovador.

Cabe señalar que los jóvenes tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas para mejorar el barrio donde viven y los ediles les informaron sobre Banca 25, un proyecto ideado exclusivamente para integrar al vecino y llevarlo al Concejo Deliberante para su pronta creación de un proyecto.

“Nosotros hace años que venimos trabajando por y para los jóvenes. Tengamos en cuenta que en Derqui muchos pibes no tienen voz y a la hora del voto no saben qué hacer. Porque no conocen a quien será su futuro representante o, mismo, porque no hay información más que el Marketing que pueden ver en la calle. Nosotros hoy los invitamos a pensar ese voto pero, ante todo, a pensar a la política como un potencial mecanismo de transformación”, señaló el edil.

Para Inés Ricci “este primer encuentro con jóvenes de Derqui es muy importante” para que “aprendan a armar sus Curriculum Vitae, prepararse a la hora de ir a una entrevista laboral y/o emprender una carrera universitaria”. “Hoy los chicos terminan la secundaria -muchos están en el último año- y se encuentran con que no saben qué estudiar o cómo encontrar ese primer trabajo. Acá compartimos experiencias. Todos tiene voz y, lo más importante, es crear conciencia porque el futuro lo definen ellos mediante el voto”, agregó.

La jornada comenzó alrededor de las 17 y culminó a las 19. Este fue el primer encuentro masivo pero que, sin dudas, tendrá su continuidad.