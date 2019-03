Durante la Semana de la Memoria, desde el Municipio se brindaron propuestas culturales, en las que se propuso la interacción con todos los actores de la comunidad. Entre ellas se llevó a cabo la intervención de artísticas “Muros por memoria”; se colocó una placa en recuerdo de Niza López Amado, Madre de Plaza de Mayo y vecina de Tigre; se inauguró la muestra sobre el periodista Rodolfo Walsh; y la muestra “Tigre, lo que resiste… No muere”.

El secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad de Tigre, Emiliano Mansilla, expresó: “Adherimos a esta marcha para cerrar esta semana que hemos vivido en el distrito, con muchas actividades. La mirada que tiene nuestro intendente es visibilizar esto para que no vuelva a ocurrir”.

Por su parte, el concejal Rodrigo Molinos, dijo: “Ojalá que no se vuelvan a repetir esos hechos lamentables. Siempre vamos a acompañar este reclamo de la sociedad”.