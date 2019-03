“Es una maravilla ver como el barrio mejora cada día. Necesitábamos este tipo de encuentros donde el municipio venga y ofrezca distintos servicios. Vine a vacunar a mis hijos, los vio una pediatra y me voy muy tranquila y contenta”, comentó Belén, vecina del barrio La Mascota.

