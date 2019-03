Ocurrió el viernes, cuando los padres y familiares de Matteo Villica se presentaron en el recinto para reclamar justicia y mayores medidas de seguridad. El hombre fue recibido, durante un cuarto intermedio, por el presidente del Legislativo, Sergio Iacovino, y luego de ese encuentro, la sesión no pudo continuar dado que varios concejales no subieron a sus bancas a dar quórum. Desde el bloque de Cambiemos, dejaron entrever que la protesta estuvo fogoneada por el peronismo.

La jornada, en la que estuvieron ausentes los concejales Martín Jofré y Daniel Pietrantonio, presentaba un temario tranquilo, que no daba para grandes debates. Comenzó, como siempre, con la lectura de las notas ingresadas y de los expedientes que pasan a las diferentes comisiones de trabajo del Concejo Deliberante.

Mientras el secretario Oscar Velaz realizaba esa lectura, los padres y familiares de Mateo Villica, el joven de 16 años asesinado por motochorros en Loma Hermosa, comenzaron a protestar, reclamando justicia y mayores medidas de seguridad.

El padre del adolecente asesinado, muy conmovido por la situación, realizó varios reclamos a viva voz. “Nos están matando en la calle. Están matando a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos”, denunció. “Yo perdí a mi hijo, mientras todos ustedes se enriquecieron. Viven en la riqueza, con auto, casa quinta… Y nosotros vivimos con migajas”, agregó, apuntando contra todos los concejales.

“¿Saben por qué no se la juegan? Porque seguramente sus hijos van en patrulleros al colegio. Mis hijos no, toman el colectivo como los hijos de un laburante”, añadió, y lanzó: “Tres años hace que están cobrando sueldo, se están enriqueciendo sin hacer nada”.

El hombre denunció también que muchas comisarias no toman denuncias “porque no tienen hojas de papel”, y que las cámaras de seguridad municipales de la zona donde ocurrió el crimen de su hijo no funcionan. Además, convocó a una marcha para el próximo jueves 28 a las 19, en Lavalle y Ruta 8, con el fin de pedir justicia y seguridad.

Su discurso fue escuchado y aplaudido respetuosamente por todos los concejales. Para destacar, el gesto de la concejal Analía Massa, que también perdió un hijo producto de un hecho de inseguridad, quien se acercó a tratar de consolar al papá de Matteo Villica.

Todo parecía indicar que la sesión iba a continuar, dado que los manifestantes se retiraban del recinto, pero en ese momento, todo el bloque de Unidad Ciudadana, más las ediles massistas Jimena Bondaruk y Sandra Lizarraga, y el hombre del Gen, Federico Ferreyra, se levantaron de sus bancas para conversar con la familia del joven.

Esto obligó al presidente del Legislativo, Sergio Iacovino, a llamar a un cuarto intermedio, durante el cual se reunió con el padre y la madre del adolescente asesinado por motochorros.

Tras la charla, surgieron las diferencias políticas. El peronismo no quería seguir sesionando por respeto a la familia, y acusaron los concejales valenzuelistas de “falta de sensibilidad social”. Desde Cambiemos, la voluntad era continuar con la sesión, ya que entendían que la presencia de los manifestantes estuvo fogoneada, justamente, por actores ligados al bloque de Unidad Ciudadana.

Algunos ediles oficialistas fueron más allá, y acusaron al peronismo de utilizar un hecho de inseguridad y el dolor la familia de Matteo Villica para hacer política. “Somos infinitamente mejores seres humanos que ellos”, deslizaron.

Lo concreto, es que la sesión se cayó por falta de quórum. Solo subieron al recinto los concejales de Cambiemos y el edil Gustavo Spalletti. Llamativamente, las legisladoras del Frente Renovador, un bloque habitualmente aliado en lo legislativo al oficialismo, no se prestaron para lograr las manos necesarias para sesionar.

El temario de esta sesión, deberá ser tratado en una nueva jornada, convocada por decreto de la presidencia del Concejo.