Verón había padecido cáncer de colon, enfermedad que pudo sortear. No obstante, sus problemas cardíacos eran recurrentes y el año pasado tuvo que ser intervenido de urgencia y sometido a una angioplastia. Anoche se descompensó, llegó a ser internado pero los médicos no pudieron reanimarlo y falleció a la madrugada.

Murió el ex concejal de San Miguel Rodolfo Verón