El barrio Néstor Kirchner del partido de José C. Paz sufrió esta madrugada un grave ataque pirómano....

La imagen se repite una y otra y otra vez. No hay gestión, los recursos de los vecinos no vuelven a...

“Es el domicilio de mi tía, no se puede entrar porque se llena de agua; ella tiene una nena con parálisis...

Más grafica es una foto de Google, en la que se ve con claridad la cantidad de escolares caminando por la calle esquivando camiones que no detienen su marcha ante su paso.

Los padres de los nenes del jardín del barrio Mirador de Altube reclaman al municipio la falta de obras en el entorno del edificio que también alberga a la Escuela 18. No hay veredas, las calles presentan profundos pozos donde incluso puede caer un menor. Deben caminar esquivando camiones ante el peligro de que ocurra una tragedia.