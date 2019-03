Finalmente, Fernando Consiglio agradeció al Municipio, al Consejo Escolar, a directivos escolares y a todos quienes apoyan a la cooperadora en cada uno de sus proyectos. “La escuela está impecable porque los chicos entienden el esfuerzo que significa mantener este edificio, son muchas horas las que dedicamos a la escuela, pero es el lugar en donde estudian nuestros hijos y si no ponemos el esfuerzo acá ¿dónde va a ser?”, cerró.

Por su parte, la presidente del Consejo Escolar, Nancy Hernández, también agradeció a la cooperadora y entendió que son “dignos de imitar” por el trabajo que realizan y que “los chicos cuidan la escuela porque ven a sus padres que también lo hacen”. Asimismo, marcó que “el gobierno provincial no está aportando lo que debería”. “Debían enviar los fondos para arreglar un techo de esta escuela y ya nos dijeron que no iba a llegar aunque estuviera catalogado como riesgo de inicio de clases”, denunció.

También, el intendente remarcó que “la escuela está muy bien equipada porque los alumnos la cuidan, los padres no miran para otro lado y porque existen directivos y una cooperadora muy activa”.

Luego no reparó en elogios a la cooperadora: “Cuando hay una cooperadora activa, que asume responsabilidades, que tienen capacidad y tenacidad para hacer cosas, vamos a seguir acompañándolos”.

El intendente Osvaldo Cáffaro recorrió las instalaciones de la Unidad Académica Doctor José María Güerci -ex Colegio Nacional- en donde el Municipio subsidió a la cooperadora para la recuperación de los baños.

Programa Mejor Escuela: El intendente Cáffaro recorrió obras finalizadas en el ex Colegio Nacional