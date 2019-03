Hartos de caminar sobre barro, en condiciones indignas, nos vecinos reclamaron a funcionarios municipales que se acaben las promesas y que llegue el necesario asfalto. “Nos comprometemos a hacer el asfalto”, dijo un hombre de Ishii, cual si fuera quien decide y paga la obra, pero exigió una ‘colaboración’ de la gente.

Todo el barrio Mirador de Altube sufre de la falta de obras de la administración municipal. En este caso, en Colón y Santa María, también los chicos que acuden a la Escuela 9 tienen que pasar las horas de clases con las medias y los pantalones mojados por el barro y las aguas estancadas que atraviesan para llegar al colegio.

Días atrás, tras varios reclamos vecinales, y en las puertas de las elecciones, se hicieron presentes funcionarios municipales con una maquina que realizó un mejorado, los vecinos aprovecharon para reclamar el tan prometido y nunca cumplido asfalto.

“No prometo el asfalto, te digo que se va a realizar” dijo un funcionario que se identificó como Darío Ahumada, quien no tenía intención de responder cuál era su cargo. Sin embargo, tras la insistencia de la gente, dijo ser primero jefe de Departamento, para después identificarse como “Coordinador General”.

En la escena aparece otro supuesto funcionario, con chaleco amarillo, quien cuál si fuera un responsable con decisión en el organigrama municipal dijo: “nos comprometemos a hacerle el asfalto, pero le pedimos que colaboren, que tengan paciencia, y que no nos salgan a pelear”.

Asimismo, pidió que no arrojen agua a la calle, ya que, no existen ninguna obra pluvial en el lugar. Una burla.

“Pasaron la máquina y se fueron; dijeron que van a hacer el asfalto, pero desaparecieron, como siempre”, sostiene el vecino en contacto con el Whatsapp de SMnoticias.