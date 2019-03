Por último, tras compartir la mañana, Insaurralde expresó: “En Pilar como en tantos otros puntos de la Provincia hay otro camino: el de la solidaridad y el de la inclusión a través del deporte y la educación. Una alternativa que no le da la espalda a los que más necesitan”.

También participaron de un taller en el que madres y padres pusieron manos a la obra para preparar útiles escolares. “Sabemos que la situación económica está muy difícil y que a veces no alcanza ni para comprar una cartuchera. Por eso acompañamos a los miles de niños que tienen la ilusión de estudiar”, contó Achával.

“Nos alegra recibir a Martín Insaurralde en Derqui, una localidad golpeada por las políticas de ajuste de Cambiemos”, afirmó Achával. Y agregó: “En momentos en donde todo se hace más cuesta arriba son muchos los que necesitan apoyo para no bajar los brazos, y el compromiso de dirigentes como Martín les devuelve la esperanza”.