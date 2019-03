Héctor Maragliano, director general de Control del Espacio Público y Orden Urbano, encabezó un operativo especial de concientización de despeje de veredas en el barrio Villa Jardín. “Son cinco manzanas que intervienen las áreas de Orden Urbano, Tránsito y Espacios Públicos. La idea es hablar con los vecinos para explicarles que las veredas son lugares de tránsito peatonal donde no se deben depositar cosas. Estamos con las máquinas del Municipio ayudando a remover todo lo que bloquee el paso”, sostuvo.

This site is protected by wp-copyrightpro.com