En tanto, la directora general de Derechos Humanos, Verónica Caamaño, indicó: “Walsh fue un vecino más que eligió nuestras islas para vivir, pero que tuvo que abandonar su hogar, que fue allanado. Así que no podía quedar fuera de nuestra agenda”, y agregó: “Me llena de orgullo pertenecer a un municipio con memoria”.

En el marco de la Semana de la Memoria, el Municipio presentó “Walsh en la Esma”, una exhibición con declaraciones en primera persona acerca del ex centro clandestino de detención. La muestra seguirá abierta al público durante un mes, en el Salón de Usos Múltiples de la Dirección General de Derechos Humanos.