También se quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

En diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down. La fecha fue seleccionada por la Down Syndrome International ya que el número es significativo de la triplicación del vigésimo primer cromosoma, o sea mes 3, día 21.

El Síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.

Sobre el Día Internacional del Síndrome de Down

Esta muestra permitirá a los visitantes descubrir los gustos, estilos de vida, aptitudes y la identidad propia de las personas con Síndrome de Down que, en definitiva, son similares a las del resto de los miembros de la comunidad.

Así lo sostiene Inés Romano, impulsora de “Revelados. Grandes personas retratadas por grandes fotógrafos”, la muestra fotográfica itinerante que el Municipio de San Isidro inauguró ayer en el Hospital Central local para celebrar el Día Internacional del Síndrome de Down.

Se puede ser tenista, dibujante, bailarín o rugbier. También tímido, alto, morocho o malhumorado. Pero no existe ser Down. Lo que sí existe es tener un síndrome que implica algunas limitaciones intelectuales.

San Isidro celebró el Día Internacional del Síndrome de Down